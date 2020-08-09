برج سكني من 17 طابقًا يتسبب في انهيار جزئي لعقار في المحلة

شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قبل قليل، انهيارا جزئيا بأحد العقارات، ما أدى إلى سقوط أجزاء من الأسقف والبلكونات.وأكد شهود عيان أن العقار أصيب بانهيار جزئي نتيجة إنشاء برج سكني مخالف بجواره مكون من 17 طابقا.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.وأكد مصدر بمحافظة الغربية أنه تم تبليغ الواقعة للدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والذى قرر فتح تحقيق على الفور، وتشكيل لجنة لمعاينة العقار الذى تم سقوط أجزاء منه، والعقار الملاصق له.