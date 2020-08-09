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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر بكندا يحث المصريين في أوتاوا على المشاركة بانتخابات الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:19 م
سفير مصر لدى كندا
سفير مصر لدى كندا السفير أحمد أبو زيد،
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حث سفير مصر لدى كندا السفير أحمد أبو زيد، المصريين في أوتاوا على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي انطلقت في تمام التاسعة صباح الأحد بتوقيت كندا.

وقال السفير أحمد أبو زيد إن كل مصري مقيم فى كندا واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية له الحق في التصويت، مشيرا إلى أنه نظرا للظرف الاستثنائي الخاص بجائحة كورونا، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت أن يكون الاقتراع من خلال البريد في إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة.

وكانت السفارة المصرية في كندا نشرت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة الإجراءات الخاصة بالتصويت عن طريق البريد، متضمنة الفيديو التوضيحي الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الرسمي، حيث تضمن الفيديو طريقة التصويت الخاصة بالمصريين في الخارج، والتي تستمر حتى يوم غد الاثنين، ويعقبها عملية استقبال المظاريف الخاصة ببطاقات الاقتراع بمقر السفارة المصرية حتى يوم الأربعاء المقبل.

كما نشر سفير مصر في كندا تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صباح يوم الانتخابات، دعا فيها أبناء الجالية المصرية في كندا إلى المشاركة بالتصويت في الانتخابات، قائلا "انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري هام.. صوتك أمانة ومسئولية تشارك به في بناء مستقبل وطنك".

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