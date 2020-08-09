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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:16 م
إبراهيم الشرقاوي
إبراهيم الشرقاوي
حسين الجندي
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أعلن منذ قليل، الفنان مفيد عاشور، عن وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي عن عمر ناهز 72 عاما، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قال: "وداعًا الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوى.. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

يذكر أن الفنان إبراهيم الشرقاوي من مواليد 28 يوليو عام 1948 حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، تخرج من معهد الفنون المسرحية، ومن أبرز أعضاء دفعته الذين حققوا نجومية كبيرة كل من فاروق الفيشاوي، ومحمود مسعود، ووجدي العربي.

التحق إبراهيم الشرقاوي فور تخرجه وإنهاء فترة تجنيده بفرقة "المسرح القومي"، وشارك في بطولة بعض المسرحيات الجادة، من أبرزها "الفارس والأسيرة" التي قام ببطولتها نور الشريف، وفردوس عبد الحميد، كما شارك في مسرحية "مجنون ليلى"، وقد جذبت هذه الأدوار المسرحية انتباه المخرجين السينمائيين والتلفزيونيين إلى موهبته.
وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي
وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي

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