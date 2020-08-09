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القبلة

جامعة الأزهر تبحث تطوير القطاع الطبى

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:13 م
الدكتور يوسف عامر
الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر
أميرة العناني
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قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم عقد اجتماعات مستمرة مع المعنيين بكليات الطب لتوحيد محتوى المقررات الدراسية والمخرجات التعليمية المستهدفة، تمهيدا لاستيفاء محتوى بنوك الأسئلة ولحسن سير العملية التعليمية ولتكافؤ الفرص، في إطار التطوير والاهتمام بالتعليم الطبي وتطويره وفقا للمعايير العالمية، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

وقالت الدكتورة زينب نبيل، مستشار نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي- في بيان اليوم- إن الطلاب يبدأون الدراسة الإكلينيكية من المرحلة الثانية من برنامج الطب التكاملي، وبالتوازي مع الدراسة يتم التدريب الإجباري لأطباء الامتياز عن طريق التعلم الذاتي بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

ولفتت إلى أن برنامج "التعلم الذاتي" هو برنامج تدريبي عبارة عن 85 كورسًا في جميع مجالات التدريب المعنية وهي "التوليد وأمراض النساء والجراحة والطوارئ والأطفال والباطنة ومكافحة العدوى"، ويتم من خلال بنك المعرفة في بعض الوحدات التعليمية لبرنامج الطب التكاملي، ويتم تدريب طلاب جميع الفرق الدراسية بكليات الطب على مكافحة العدوى من خلال بنك المعرفة المصري.

يذكر أن كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة كانت من أوائل كليات الطب بالجامعات المصرية التي استفادت من نظام إدارة التعليم ( LMS) والذي يوفره بنك المعرفة المصري، الذي يتيح للطالب الدروس التعليمية بسهولة وتوفير المراجع والمجلات الطبية المتخصصة، والتعلم التفاعلي وغيرها من استراتيجيات التعلم الحديثة، وجار تطبيق هذا النظام في بقية كليات طب الأزهر.

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