تجديد حبس عاطل لسرقة أهالى المرج بالإكراه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأحد، حبس عاطل في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه بالمرج 15 يوما على ذمة التحقيقات.تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من أحد المواطنين، بأنه حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى استوقفه عاطل بحوزته سلاح أبيض وقام بسرقة هاتفه المحمول.وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "مطواة" ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.