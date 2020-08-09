مقترح برلماني لزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب لسد الاحتياجات

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، لزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب لهذا العام، لسد احتياجات سوق العمل في مصر.وقالت النائبة في مقترحها اليوم:" لدينا ٣٠ كلية طب بين حكومي وخاص وقوات مسلحة، تُخرج كل عام ما يقرب من ١٢٠٠٠ طبيب، وعدد الأطباء البشريين، وفقًا لآخر إحصائيات نقابة الأطباء، حوالى ٢٤٠٠٠٠، منهم حوالى ١٣٠٠٠٠ طبيب بمصر، والباقى خارج مصر، نتيجة إعارات أو هجرة".وأكملت "متى"،" إذا فنّدنا الأطباء الموجودين بمصر وعددهم ١٣٠٠٠٠ طبيب، فإن نسبتهم للسكان هي ١.٣ طبيب لكل ١٠٠٠ مواطن، والنسبة العالمية المتفق عليها كمتوسط هى ١.٨ طبيب لكل ١٠٠٠ مواطن، وبالتالي نسبتنا في حاجة إلى زيادة".وأشارت إلى أن عدد الأطباء العاملين بوزارة الصحة، وفق آخر إحصاء في ٢٠١٨، هو ٥٦٩٦٥ طبيبًا، موزعين على كل القطاعات الحكومية بالوزارة، والعدد الأمثل لقطاعات وزارة الصحة هو ١٠٤٨٣٩، أى أن هناك عجزًا قدره ٥٠٤٣١ طبيبًا بالحكومة، وهو ما يتطلب زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب، لسد احتياجات الدولة المصرية من الأطباء البشريين، بالإضافة إلى الاحتياج الشديد للأطقم الطبية بعد جائحة فيروس "كورونا".