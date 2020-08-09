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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1893 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:37 م
كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا
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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 1893 إصابة و65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 125 ألفا و396 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و723 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 80 ألفا و952 شخصا، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 440 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 25 ألفا و727 إصابة.

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