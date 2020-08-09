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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: نتشارك مع سريلانكا في مواجهة كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:32 م
كورونا في سريلانكا
كورونا في سريلانكا
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أكد لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، استعداد بلاده لتعزيز علاقات الصداقة مع سريلانكا، وتعميق التعاون بين الجانبين.

وقال تشيانغ، في رسالة تهنئة، اليوم الأحد، إلى ماهيندا راجاباكسا، بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سريلانكا، إن الصين وسريلانكا تتمتعان بعلاقات صداقة تقليدية، وشهدت السنوات الأخيرة تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما بقوة، ما يجسد الصداقة العريقة إلى جانب توسيع وتعميق علاقات التعاون العملي بينهما في مجالات مختلفة باستمرار.

وأضاف أن حكومتي وشعبي البلدين يهتمان ببعضهما البعض، ويتشاركان في مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ ما عزز ورفع العلاقات الودية، مشيرا إلى التزام رئيس الوزراء راجاباكسا الدائم بدعم علاقات الصداقة بين الدولتين.

وأوضح تشيانغ أن الصين تولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات مع سريلانكا، ومستعدة لتعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين الجانبين وتعميق التعاون المربح للجانبين، ودعم تنمية أسرع للعلاقات الثنائية، من أجل منفعة أفضل للبلدين وشعبيهما.

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