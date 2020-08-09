«الكسنزانية» تطالب أتباعها بالعمل على نشر التصوف السني

طالبت الطريقة الكسنزانية الصوفية بدولة العراق من أتباعها ومريديها في جميع أنحاء العالم، بنشر المنهج الصوفى الإسلامي السني الذي تنتهجه الطريقة منذ إنشائها وحتى يومنا هذا، وكذلك التصدي للفكر الشيعي الذي تحاول بعض الجمعيات الإيرانية نشره بين أتباع الطريقة في إيران الأمر الذى جعل الطريقة ترفض ذلك وتقف بقوة للتحركات المشبوهة لبعض الأفراد.وكان الشيخ نهروا الكسنزاني شيخ الطريقة الجديد، قد أظهر في لقاء سابق له رفضه للفكر الشيعي، مطالبًا أتباع طريقته الصوفية برفع راية التصوف السني الذي توارثته الطريقة من شيوخها وأتباعها السابقين، الأمر الذى جعل أتباع الطريقة يشعلون صفحات مواقع التواصل التواصل الاجتماعي فيس بوك للمطالبة بضرورة نشر الفكر السني.وكشفت الطريقة عبر صفحتها الرسمية، أن الشيخ نهروا الكسنزاني، لن يختلف منهجه عن منهج من سبقوه من شيوخ وخلفاء الطريقة لذلك لا يجب على أي تيار ديني بث أفكار مختلفة بين مريدي الطريقة.