رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الكسنزانية» تطالب أتباعها بالعمل على نشر التصوف السني

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:31 م
أتباع الكسنزانية
أتباع الكسنزانية
كتب : عمرو رشدى
طباعة
طالبت الطريقة الكسنزانية الصوفية بدولة العراق من أتباعها ومريديها في جميع أنحاء العالم، بنشر المنهج الصوفى الإسلامي السني الذي تنتهجه الطريقة منذ إنشائها وحتى يومنا هذا، وكذلك التصدي للفكر الشيعي الذي تحاول بعض الجمعيات الإيرانية نشره بين أتباع الطريقة في إيران الأمر الذى جعل الطريقة ترفض ذلك وتقف بقوة للتحركات المشبوهة لبعض الأفراد.

وكان الشيخ نهروا الكسنزاني شيخ الطريقة الجديد، قد أظهر في لقاء سابق له رفضه للفكر الشيعي، مطالبًا أتباع طريقته الصوفية برفع راية التصوف السني الذي توارثته الطريقة من شيوخها وأتباعها السابقين، الأمر الذى جعل أتباع الطريقة يشعلون صفحات مواقع التواصل التواصل الاجتماعي فيس بوك للمطالبة بضرورة نشر الفكر السني.

وكشفت الطريقة عبر صفحتها الرسمية، أن الشيخ نهروا الكسنزاني، لن يختلف منهجه عن منهج من سبقوه من شيوخ وخلفاء الطريقة لذلك لا يجب على أي تيار ديني بث أفكار مختلفة بين مريدي الطريقة.

موضوعات متعلقة

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

تجديد حبس فتاة الـ«تيك توك» ريناد عماد 45 يومًا

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

الباز ينفرد بتسريب صوتي للأجير محمد ناصر يسب فيه حكومة تركيا: «بهائم»

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

حار وأمطار على الساحل.. تفاصيل طقس غدٍ الإثنين

«تشريعية البرلمان» تنظر طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. ويؤكد: كل التقدير للأهلى

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

«الأمريكي للسيطرة على الأمراض» يحذر من الكمامات ذات الصمام

إجلاء أكثر من 11 ألف شخص بسبب الأمطار في الهند

6 علامات للإصابة بسرطان البروستاتا

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
10 منافذ لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
المزيد

الثقافة

الفراعنة يتصدرون غلاف «ناشيونال جيوغرافيك العربية»

إدراج الكاتب الصحفى «سعيد اللاوندى» ضمن مشروع «عاش هنا»

المستشار الثقافي لسفارة مصر بروسيا يكرم فريق عمل مكتبة الأدب الأجنبي

مركز الثقافة السينمائية يعرض 4 أفلام الأربعاء المقبل