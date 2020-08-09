وزير قطاع الأعمال: وضع خطة لإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج (فيديو)

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك تنسيقا تاما مع جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة، لتحديد المعدات والآلية الحديثة التي تعمل عليها مصانع الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي الجديدة.وأضاف هشام توفيق، خلال لقائه على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الدولة وهيئتها المعنية بتشغيل مصانع الغزل والنسيج قاموا بوضع خطة كاملة لإعادة تشغيل المصانع بإدارة جديدة ومتطورة، موضحًا أنه تم عمل إعادة هيكلة شاملة، لافتًا إلى أن المصانع بها 20% من طاقة وزارة قطاع الأعمال.وأكد أن الوزارة تعمل على دمج 32 شركة للغزل والنسيج بكل خطواته لعمل منظومة كاملة وكبيرة تضم قطاع الغزل وزيادة إنتاجيته، وهذا وفقا لتشريعات ولوائح محددة تطبق على الكل.وأشار إلى أن الأهم من تلك المنظومة هو تحقيق عائد اقتصادي قوي واستدامة للأرباح، لافتًا إلى أن هناك تدريبا كاملا للعمالة وتغيير بعض الإدارات، فقد تم تغيير 5 إدارات من إجمالي 10 إدارات.