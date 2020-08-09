37 حالة وفاة و1428 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاحد، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3167 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1428 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 288 ألفا و690 حالة.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1599 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 252 ألفا و39 شخصا.