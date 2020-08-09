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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

8 محاولات غش وحيازة محمول بسابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:20 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية
نورهان عبدالرحمن
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أدى 741 ألف 528 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في 218 مادة فترة أولى، و17 مواد فترة ثانية، في سابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 20192020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السابع سارت بشكل جيد دون أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدأ الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 محاولة غش وحيازة محمول في محافظات القاهرة، البحيرة، الدقهلية، الفيوم، الجيزة، الغربية، وتم ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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