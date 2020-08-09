صورة وتعليق.. «العذراء السمراء»

يتميز الفن بالتعبير عن الشعوب، وبناء على ذلك فلا عجب أن نرى السيدة العذراء مريم في ملامح سمراء، بيد فنان إفريقي.نشر الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، صورة السيدة العذراء وهي بالبشرة السمراء، وعلق على الصورة قائلًا، إن تلك الأيقونة من الكنيسة الإفريقية، وتظهر بها السيدة العذراء وهي تحمل السيد المسيح طفلًا وكلاهما بالبشرة السمراء، كما كتب على الصورة بعض العبارات باللغة اليونانية.