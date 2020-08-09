تصحيح 4 آلاف ورقة امتحانية إلكترونيا للدراسات العليا بـ«تربية القناة»

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن امتحانات الدراسات العليا بالجامعة تنتهي 28 أكتوبر المقبل بامتحانات تأهيلي دكتوراة بكلية الحاسبات والمعلومات، مشيرة إلى أن عملية التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم لكلية التربية أعلنت تصحيح 4 آلاف ورقة امتحانية حتي اليوم الأحد 9 أغسطس.جاء ذلك أثناء جولتها التفقدية اليوم داخل لجان امتحانات الدراسات العليا والبحوث بكليات التربية والحاسبات والمعلومات ومعهد الدراسات الأفروأسيوية.ومن جهته، قال الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، إن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم 399 طالبا وطالبة بواقع 223 بالدبلوم المهنية و153 بالدبلوم الخاص و23 بالدكتوراة والماجستير، مشيرا إلى انتهاء امتحانات الدراسات العليا بالكلية الخميس 13 أغسطس.وتابعت رئيس الجامعة جولتها بتفقد لجان كلية الحاسبات والمعلومات واستقبلها الدكتور حسن المهدي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، حيث يؤدي 30 طالبا الامتحانات داخل لجنتين وسط إجراءات احترازية مشددة.ومن الجامعة الجديدة إلى مقر الجامعة القديمة، حيث يؤدي طلاب معهد الدراسات الأفروأسيوية امتحانات الدراسات العليا.واستقبل رئيس الجامعة الدكتور حسن يوسف، المشرف على المعهد، والدكتور أحمد عوين، وكيل الكلية، حيث يؤدي طلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراة الامتحانات، كما حرصت رئيس الجامعة على متابعة اللجان الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصه بالمعهد، للوقوف على الإجراءات الاحترازية.وأنهت هجرس جولتها بالمرور على امتحانات التخلفات بالكلية المصرية الصينية، وكان في استقبالها الدكتور إبراهيم فارس، عميد الكلية، والذي أكد أن 17 طالبا وطالبة يؤدون إمتحانات التخلفات بالفرقة الثانية، وفقا للائحة الكلية.