«القليوبية» تتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات «الشيوخ» في طوخ

تفقد اللواء هشام خشبة، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، والمشرف العام على مدينة طوخ، المقار الانتخابية داخل المدارس بالمدينة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ والوقوف على آخر التجهيزات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة عوى فيروس كورونا المستجد.وأكد خشبة، في تصريحات صحفية، أنه تم مراجعة كل الاستعدادات والتجهيزات لكافة الخدمات ومراجعة نظافة الشوارع والطرق ورفع تراكمات القمامة وتمهيد الطرق للتسهيل على المواطنين في الخروج للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، مؤكداحل المعوقات وتقديم الدعم اللازم والتسهيلات لضمان نجاح العملية الانتخابية.وشدد خشبة على ضرورة تشغيل بوابات التعقيم حفاظا على سلامة المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم ورفع كفاءة الإنارة ومرافق المياه وتجهيز الغرف المخصصة للاقتراع واستقبال الناخبين وتقديم كل سبل الراحة والأمان للقائمين على العملية الانتخابية داخل المدارس.