«الروم الأرثوذكس»: لا نقيم الأكاليل في صيام العذراء

قالت كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، إن صوم العذراء ورفع جسدها الطاهر إلى السماء يبدأ بالنسبة إليهم من أول أغسطس حتى يوم 14 والعيد يوم 15 أغسطس، وخلال فترة الصوم يتم الانقطاع عن الزفرين (اللحم والبياض).وأضافت الكنيسة في بيان لها: "لا نصوم انقطاعي حتى الظهر، وإذا وقع عيد رقاد السيدة نهار أربعاء أو جمعة جاز فيه أكل السمك، وفي مساء كل يوم من أيام هذا الصوم المقدس تُقام في الكنائس صلاة (الباراكليسي) عدا ليلة الأحد، وليلة عيد التجلّي، كما أن صلاة (الباراكليسي) هي قانون ابتهال وتضرّع للعذراء..و يسمح بأكل السمك في عيد التجلي الواقع في 6 أغسطس، وطيلة أيام هذا الصوم المقدس، تمتنع الكنيسة الأرثوذكسية عن إقامة سر الزواج المقدس".