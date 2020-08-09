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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سحب دواء «تبول لا إرادي» من الأسواق

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:08 م
Minirin nasal spray
Minirin nasal spray
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قررت هيئة الدواء المصرية سحب جميع تشغيلات من مستحضر "Minirin nasal spray" بكافة تشغيلاته، والذي يستخدم في علاج التبول اللاإرادي بالاستخدام عن طريق الأنف، بناء على الطلب المقدم إلى الهيئة من الشركة المالكة للمستحضر.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة أصدرت المنشور رقم "15" لسنة 2020، موجهًا لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر "Minirin nasal spray" لكافة التشغيلات بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

وأضاف الغمراوي أن الهيئة أرسلت منشورا لشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخرى لمخازن الشركة المنتجة، كذلك القيام بإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.

وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيتابع الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.

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