حار وأمطار على الساحل.. تفاصيل طقس غدٍ الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين طقس مائل للحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، فيما يكون الطقس معتدلا نهارا ولطيفا ليلا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل ليلا، وتكون هناك رياح معتدلة على كافة أنحاء البلاد.وتكون هناك أمطار خفيفة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وأمطار خفيفة (20 %تقريبا) تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 25الإسكندرية 31 25وادي النطرون 35 25طنطا 34 24شبين الكوم 35 25دمنهور 34 24بلطيم 31 26مطروح 29 23السلوم 32 23سيوة 36 24بورسعيد 30 26دمياط 30 26الزقازيق 35 25المنصورة 34 25الإسماعيلية 36 23السويس 36 24العريش 32 23رفح 31 22راس سدر 37 26نخل 37 20نويبع 36 28طابا 36 28كاترين 30 20الطور 35 28شرم الشيخ 39 30الغردقة 39 30مرسى علم 38 29الفيوم 37 25بني سويف 37 25المنيا 40 24أسيوط 41 24سوهاج 42 25قنا 43 26الأقصر 43 28أسوان 43 28إدفو 42 27أبوسمبل 40 27الوادي الجديد 44 30شلاتين 38 28أبورماد 37 29حلايب 35 30راس حدربة 35 30أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتلى:العظمى الصغرىمكة المكرمة 39 28المدينة 42 28الرياض 43 28المنامة 41 35أبوظبي 40 33الدوحة 43 34الكويت 46 32دمشق 34 17بيروت 30 27عمان 30 18القدس 28 20غزة 30 24بغداد 42 27مسقط 34 30صنعاء 26 14الخرطوم 31 25طرابلس 30 24تونس 32 22الجزائر 31 22الرباط 27 20أنقرة 33 17إسطنبول 30 22إسلام آباد 33 26نيودلهي 32 26جاكرتا 33 25بكين 29 21كوالالمبور 34 24طوكيو 34 28أثينا 32 23روما 34 20باريس 36 22مدريد 36 21برلين 33 21لندن 32 21مونتريال 28 22موسكو 26 16نيويورك 32 23واشنطن 43 23نواكشوط 28 24أديس أبابا 20 12