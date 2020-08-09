حار وأمطار على الساحل.. تفاصيل طقس غدٍ الإثنين
الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:07 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين طقس مائل للحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، فيما يكون الطقس معتدلا نهارا ولطيفا ليلا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل ليلا، وتكون هناك رياح معتدلة على كافة أنحاء البلاد.
وتكون هناك أمطار خفيفة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وأمطار خفيفة (20 %تقريبا) تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 35 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 34 24
بلطيم 31 26
مطروح 29 23
السلوم 32 23
سيوة 36 24
بورسعيد 30 26
دمياط 30 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 24
العريش 32 23
رفح 31 22
راس سدر 37 26
نخل 37 20
نويبع 36 28
طابا 36 28
كاترين 30 20
الطور 35 28
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 30
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 25
بني سويف 37 25
المنيا 40 24
أسيوط 41 24
سوهاج 42 25
قنا 43 26
الأقصر 43 28
أسوان 43 28
إدفو 42 27
أبوسمبل 40 27
الوادي الجديد 44 30
شلاتين 38 28
أبورماد 37 29
حلايب 35 30
راس حدربة 35 30
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتلى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 39 28
المدينة 42 28
الرياض 43 28
المنامة 41 35
أبوظبي 40 33
الدوحة 43 34
الكويت 46 32
دمشق 34 17
بيروت 30 27
عمان 30 18
القدس 28 20
غزة 30 24
بغداد 42 27
مسقط 34 30
صنعاء 26 14
الخرطوم 31 25
طرابلس 30 24
تونس 32 22
الجزائر 31 22
الرباط 27 20
أنقرة 33 17
إسطنبول 30 22
إسلام آباد 33 26
نيودلهي 32 26
جاكرتا 33 25
بكين 29 21
كوالالمبور 34 24
طوكيو 34 28
أثينا 32 23
روما 34 20
باريس 36 22
مدريد 36 21
برلين 33 21
لندن 32 21
مونتريال 28 22
موسكو 26 16
نيويورك 32 23
واشنطن 43 23
نواكشوط 28 24
أديس أبابا 20 12
وتكون هناك أمطار خفيفة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وأمطار خفيفة (20 %تقريبا) تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 35 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 34 24
بلطيم 31 26
مطروح 29 23
السلوم 32 23
سيوة 36 24
بورسعيد 30 26
دمياط 30 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 24
العريش 32 23
رفح 31 22
راس سدر 37 26
نخل 37 20
نويبع 36 28
طابا 36 28
كاترين 30 20
الطور 35 28
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 30
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 25
بني سويف 37 25
المنيا 40 24
أسيوط 41 24
سوهاج 42 25
قنا 43 26
الأقصر 43 28
أسوان 43 28
إدفو 42 27
أبوسمبل 40 27
الوادي الجديد 44 30
شلاتين 38 28
أبورماد 37 29
حلايب 35 30
راس حدربة 35 30
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتلى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 39 28
المدينة 42 28
الرياض 43 28
المنامة 41 35
أبوظبي 40 33
الدوحة 43 34
الكويت 46 32
دمشق 34 17
بيروت 30 27
عمان 30 18
القدس 28 20
غزة 30 24
بغداد 42 27
مسقط 34 30
صنعاء 26 14
الخرطوم 31 25
طرابلس 30 24
تونس 32 22
الجزائر 31 22
الرباط 27 20
أنقرة 33 17
إسطنبول 30 22
إسلام آباد 33 26
نيودلهي 32 26
جاكرتا 33 25
بكين 29 21
كوالالمبور 34 24
طوكيو 34 28
أثينا 32 23
روما 34 20
باريس 36 22
مدريد 36 21
برلين 33 21
لندن 32 21
مونتريال 28 22
موسكو 26 16
نيويورك 32 23
واشنطن 43 23
نواكشوط 28 24
أديس أبابا 20 12