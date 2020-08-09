وزيرة الصناعة: نفتخر بالمنتج المكتوب عليه «صنع في مصر» (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن افتتاح مصنع الغزل والنسيج بالروبيكي فخر للمصريين، معقبة: "نفتخر دائما بالمنتج المكتوب عليه صنع في مصر"، مشيرة إلى أن هذا المصنع متميز جدًا، وتم تصميمه وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، وبه آلات ومعدات على أحدث نسق للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.وأكدت الدكتورة نيفين جامع، خلال لقائها على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن مصر كانت متميزة في صناعة الغزل والنسيج على مدى سنوات طويلة، ومرت بمراحل كثيرة به، وحدث بعض التباطؤ لهذه الصناعة، فبدأ وزير قطاع الأعمال في العمل على هيكلة شركات الغزل والنسيج، ومحاولة الاستفادة من الخبرات والقدرات الموجودة.وأشارت إلى أن هناك استراتيجية للتطوير يشارك بها كثير من الوزارات والهيئات بهدف تطوير هذه الصناعة، موضحة أن التطوير بدأ بمنظومة تجارة القطن ثم المحالج، مؤكدة أن القطاع الخاص له دور هام جدًا فيما يتعلق بالملابس الجاهزة لمواكبة الفاشون الخارجية ونقلها داخل مصر.