محاكمة عصابة للاتجار في النقد الأجنبي بالجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأحد، إحالة تشكيل عصابى بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، بحوزتهما 4 ملايين جنيه و47 ألف دولار للجنايات.تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر مصوغات،عاملين، حال تواجدهما بشارع المنصورية وقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.وتبين حيازتهما 4255550 جنيها مصريا، 47179 دولارا أمريكيا، 100 دينار ليبى، 250 درهما إماراتيا، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.