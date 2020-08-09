153 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5٫232 منها 4٫428 حالة نشطة.وأوضح المركزـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)- أن حصيلة الوفيات بلغت 113 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن 31 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 691 شخصا.