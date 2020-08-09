«أجور أقل بـ9.4%».. «المصري للتأمين» يكشف تحديات تواجه المرأة في العمل

كشفت نشرة صادرة عن الاتحاد المصري للتأمين عن بعض المخاطر التي تواجه المرأة في الحياة العملية والتي تتمثل في أن متوسط الأجر الإجمالي للرجال في العمل بدوام كامل في عام 2016 كان أعلى بنسبة 9.4٪ من أجر النساء، ومع ذلك فإن عدد النساء اللائي يعملن بدوام جزئي أكثر من الرجال، ونجد أن الفجوة بين الجنسين بما في ذلك دوام كامل ودوام جزئي كانت 18.1٪ وتشكل النساء غالبية الموظفين الإداريين والسكرتارية الأكثر عرضة لخطر الاستغناء عنهم للزيادة عن الحاجة.وأشارت النشرة إلى أنه في فى عصر سيادة التكنولوجيا فإن بعض القطاعات - التي تتكون في الغالب من العاملات – لن تتأثر بذلك، مثل الرعاية والترفيه وأدوار الخدمة الأخرى، ومع ذلك، فإن هذه القطاعات من بين القطاعات الأقل أجرًا في بعض الدول الأوروبية، ومن المرجح أن تظل كذلك على مدى العقود القادمة.أوضحت أن النساء في تحمل العبء الأكبر من المهام المنزلية، على الرغم من تغيير المواقف تجاه المرأة والعمل، 43 ٪ من المواطنين يعتقدون أن الأمهات يجب أن يعملن بدوام جزئي.61٪ من الأمهات العائدات للعمل يخترن العمل بدوام جزئي، على الرغم من أن هذا له تأثير كبير على مكتسبات المرأة والتقدم الوظيفي (تحصل النساء التي تعمل بدوام جزئي على نسبة اقل 30٪ في الساعة مقارنة بدوام كامل) مما يؤثر في النهاية على حجم توفير المدخرات والمعاشات.