خالد عبدالغفار: إنشاء جامعتين أهليتين بالإسماعيلية وبورسعيد

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم البدء الفعلي في إنشاء أول جامعتين أهليتين مرتبطتين بالجامعات الحكومية حيث ستكون الأولى بشرق الإسماعيلية، وستكون جامعة أهلية لجامعة قناة السويس، أما الثانية فستكون بشرق بورسعيد وستكون جامعة أهلية لجامعة بورسعيد.وقال عبد الغفار: "نرغب في أن تقدم الجامعات الأهلية برامج تعليمية جديدة ومبتكرة وتتوافق مع سوق العمل واحتياجاته الفعلية ولسوق العصر الجديد".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم البحث العلمي بمجلس النواب بحضور وزير التعليم العالي.