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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف: تعلية جسر «سيل سنور» استعدادًا لموسم الأمطار

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:46 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل سنور شرق النيل، حيث تجرى حاليا تعلية الجسر على جانبي المخر تمهيدا لعمل التدبيش بطول 3 كيلومترات، ضمن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء المقبل.

وكان قد تعرض مخر سيل سنور لسيول وكميات كبيرة من الأمطار لم تشهدها المحافظة منذ 10 السنين، ما تسبب في انهيار جسر مخر السيل، والذي أدى لخسائر وتلفيات ليست بالقليلة في بعض الزراعات المجاورة للمخر، فضلا عن غرق 350 منزلا بقرية سنور القديمة، ما استلزم العديد من إجراءات الطوارئ والإغاثة.

وشدد محافظ بني سويف على تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع قبل التوقيتات المحددة وبفترة كافية قبل موسم الشتاء المقبل، مؤكدا أن المشروع في أولويات المحافظة، والذي يعد الحل العاجل للمشكلة، لضمان عدم تكرار ما حدث بالموسم الماضي، مشددا على ضرورة رفع تقارير يومية بأي معوقات قد تطرأ لسرعة تلافيها وتذليلها، مشيرا إلى أنه كلف أجهزة المحافظة المعنية بمتابعة المشروع على مدار اليوم.

وأِشار محافظ بني سويف إلى التواصل المستمر مع وزير الري، فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لأعمال التأهيل، وأهمية تسريع وتيرة العمل بالمشروع وأيضا بحث الخطوات العملية في تنفيذ الحل الدائم للمشكلة، والتي تضمن التحكم في حجم المياه المتدفق خلال المخر، خاصة وأن المخر من المخرات شديدة الخطورة، مؤكدا على حرص أجهزة الدولة في مقدمتها وزارة الري على إنجاز المشروعات الحيوية والتي تمثل أهمية قصوى ببعض المناطق.
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم

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