مطروح تبحث طلب شركة استثمارية إقامة مشاريع كبرى على أرضها

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نائبته الدكتورة دينا عثمان، لمناقشة وبحث الطلب المقدم من إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى لإقامة عدد من المشروعات بالمحافظة بحضور جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.وأكدت نائب محافظ مطروح، أن اللواء خالد شعيب وجه بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين الجادين لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة وطرح مشروعات تخدم المجتمع المحلي وتعمل على خلق فرص عمل للشباب وتحقيق طفرة تنموية بالمحافظة وخاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بالمحافظة ومنطقة الساحل الشمالي باعتباره مستقبل التنمية في مصر، نظرا لما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية هائلة.ووجهت "عثمان" كل الجهات المعنية بإعداد البيانات الخاصة للمشروعات المقترحة واختيارها بما يخدم طموح وآمال محافظة مطروح ويعود بالنفع وعليهم وإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية تعمل على تحقيق ترويج سياحي للمحافظة طوال العام وليست أشهر الصيف فقط، ما يعود بالنفع على المواطن والدولة معا.