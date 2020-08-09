كورونا يخلى دارًا للمسنين فى هونج كونج

قررت السلطات في هونج كونج إخلاء دار لرعاية المسنين، وذلك عقب إصابة شخصين بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون في هونج كونج اليوم الأحد.وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سوف يتم وضع أكثر من 40 شخصًا من النزلاء في دار ساجي كاي يب لرعاية المسنين والعاملين فيها في الحجر الصحي.وقد سجلت هونج كونج اليوم 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها تسع حالات مرتبطة بالسفر للخارج.