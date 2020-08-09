الغضبان: «كومبوند» سينضم إلى الكيانات الفندقية والسياحية في بورسعيد

تفقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مشروع "كومبوند" سكني ترفيهي بنطاق حي الزهور.واطلع المحافظ، خلال جولته بالمشروع، على حجم الأعمال والجدول الزمني للمشروع، موجها بإنهائه على أعلى مستوى، لينضم إلى الكيانات الفندقية والسياحية القائمة بالمحافظة والمشروعات السياحية العملاقة بالغرب، ضمن مخطط وضع بورسعيد على خريطة السياحة العالمية، بعد نجاح مخطط إعادتها إلى خريطة السياحة الداخلية.ويقام المشروع على مساحة 40 فدان مقسم إلى وحدات سكنية مميزة وخدمات ترفيهية ومرافق عامة، ومساحات شاسعة من "اللاند سكيب" والمساحات الخضراء والبحيرات المائية، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية من الفيلات والشقق و"التوين هاوس".وأكد الغضبان، أن بورسعيد تشهد حاليا طفرة كبرى في مجال الاستثمار السياحي، باتت واضحة من المشروعات السياحية العملاقة والكيانات الاستثمارية التي قامت غرب بورسعيد، مشيرا إلى أن هناك ثلاث مشروعات سياحية تعتبر واجهة مشرفة لمحافظة بورسعيد من جهة الغرب، وهي (بورتوسعيد، تاون داون، تاور باي).وأشار الغضبان، خلال تفقدة مشروع داون تاون أن هذه المشروعات تمثل إنجازا حقيقيا كونها ساهمت في تغيير خريطة بورسعيد، مشيرا إلى أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة بعد أن كانت تلك المنطقة واحدة من أكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبوعوف)، والآن يتم تحويلها إلى مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة، والتي وفرت العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ودعمت القطاع السياحي بما يتماشى مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة في بورسعيد والعمل على عودة ازدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.