الوطنية للإعلام: متابعة مستمرة للتغطية الإعلامية لانتخابات «الشيوخ»

أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة تفاصيل التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال لجنة المتابعة التي شكلت لتتابع الالتزام بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.وأضاف زين أن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام تقوم بدورها وواجبها الوطني بتغطية هذا الحدث الديمقراطي الكبير، الذي يعكس ما نعيشه من عصر حرية وديمقراطية وبناء الدولة الحديثة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.وسيقوم الإعلام الوطني بدوره في تغطية كافة تفاصيل العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وتلتزم فيها إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام بكافة الضوابط والمعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ بمنتهى الشفافية والمصداقية، ومراعاة الدقة والحصول على الخبر من المصادر الموثقة، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية بين كافة المرشحين وبشكل يليق بأهمية الحدث.وأشار زين إلى أن الوطنية للإعلام خلال فترة الإعلان والدعوة للانتخاب قامت بتوعية المواطنين وتحفيزهم بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وتعريفهم بقواعد وطرق الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وذلك من خلال تطويع بعض البرامج الإذاعية والتليفزيونية، وتكثيف بث التنويهات ومن خلال النشرات الإخبارية.كما أشار زين إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانيات من أجهزة النقل والبث وكافة أطقم العمل من مذيعين ومراسلين ومصورين لتغطية كافة فعاليات الانتخابات، ونقل مشاهد الاقتراع حتى إعلان النتائج على مستوى الجمهورية وفي سفارتنا بكافة دول العالم، ومن خلال شبكة مراسلين ضخمة داخل وخارج مصر؛ لنقل هذا المشهد الحضاري ووضع المشاهد في كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية.