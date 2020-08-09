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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تعاين حريقا بكلية التربية في جامعة الإسكندرية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:35 م
حريق جامعة الإسكندرية
حريق جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بقاعة الندوات التابعة لمبني كلية التربية، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد  بنشوب حريق بمبنى تابع لكلية التربية.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق محدود بقاعة الندوات بكلية التربية، ما أدى الي حدوث خسائر محدودة بمحتويات القاعة، دون أي إصابات أو تأثير على سير الامتحانات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ورجحت التحريات أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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