النيابة تعاين حريقا بكلية التربية في جامعة الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بقاعة الندوات التابعة لمبني كلية التربية، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بنشوب حريق بمبنى تابع لكلية التربية.علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق محدود بقاعة الندوات بكلية التربية، ما أدى الي حدوث خسائر محدودة بمحتويات القاعة، دون أي إصابات أو تأثير على سير الامتحانات.وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ورجحت التحريات أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وأخطرت النيابة التحقيقات.