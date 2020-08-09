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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد معاودة ظهور القرش الحوتى بالغردقة.. «البيئة» تكشف تأثيره على السياحة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:33 م
القرش الحوتي بالغردقة
القرش الحوتي بالغردقة
أريج الجيار
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قال محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن القرش الحوتي من أحد أهم المقومات التي تعيش في البحر الأحمر بشكل طبيعي، ويرصد بشكل دوري في جميع أماكن البحر الأحمر من جنوبه وشماله بما فيهم السواحل المصرية وخليج السويس وخليج العقبة إلى الحدود الجنوبية على سواحل الدول التي تطل على البحر الأحمر.

وأشار خلال تصريحاته لـ"الدستور" إلى أن القرش الحوتي موجود دائما في الشواطئ ومن المعتاد أن يرى المواطنين قرش حوتي على الشواطئ، ولكن اختفاءه يسبب القلق، فالقرش الحوتي له طبيعة خاصة، ويفضل العيش في أماكن عميقة، تصل لأكثر من ٥٠٠ متر، ومن فترة لأخرى يصعد إلى السطح ولم يصعد إلى السطح ويتم رصده.

وأردف رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، أن القرش الحوتي من أكبر الأسماك على كوكب الأرض، يصل طوله في بعض الحالات ١٨ مترا، من الكائنات المسالمة جدا، ويطلق عليه سمك قرش غير مسنن ليس له أسنان، ويتغذى على الكائنات البحرية بسبب طبيعته وحجمه، ويعتبر موجود تحت مخاطر كبيرة والعالم كله يضعه فى دائرة اهتمام.

وأوضح "سالم"، أن الوزارة تنظم برامج سياحية للأماكن التي يتردد عليها هذه النوعية من الكائنات البحرية، والبرامج السياحية تحقق عائدات كبيرة جدا للدول، حيث يتم الاستمتاع بمشاهدة هذه النوعية من الكائنات، فى إطار عدم إزعاجه، لأنه كائن حساس، ويحافظ عليه من خلال عدم اللمس أو الاحتكاك به بشكل مباشر.

وتابع أن الوزارة لديها قاعدة بيانات من خلال المشاهدات الدورية لهذا الكائن وأماكن التواجد، وتطبق برامج سياحة بيئية توعوية، مما يحقق الفائدة الاقتصادية، وتوعية الزوار من خلال البرامج بأهمية الحفاظ على هذه الكائنات فى مصر وفى دول العالم، وخلق فرص عمل في مجال جديد يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بكل أشكالها.

يذكر أن مجموعة من العاملين فى النشاط البحرى بمدينة الغردقة، رصدوا القرش الحوتى مجددا بمياه الغردقة، حيث أصبح دائم الظهور، وذلك أثناء قيامهم برحلات بحرية ويحيطه أسراب من الدلافين، وأعلنت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر عن ورود بلاغ لها يفيد ظهور القرش الحوتي من جديد الملقب بـ "الحوت المسالم"، ويحيطه أسراب من الدلافين، فى مشهد لأول مرة من حيث تواجد الدلافين.

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