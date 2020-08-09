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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع تركي: أردوغان يخطط لتنصيب وزير دفاعه رئيسًا لحزب العدالة والتنمية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:32 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قال موقع «شهيد أولمز» التركي، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سوف يرشح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لاعتلاء العرش، وهي الطريقة الوحيدة حتى لا يفقد السلطة، ويظل زمام الأمور في يده، بجانب أن تلك هي الصيغة الوحيدة التي ستنقذ حزب العدالة والتنمية.

وأفاد الموقع التركي بأن خلوصي أكار هو الأكثر شعبية وفقًا لاستطلاعات العام الماضي، وتابع الموقع التركي أن خلوصي أكار إذا ترشح للرئاسة سيدعمه حزب العدالة والتنمية وحليفه، حزب الشعوب القومية، ومن الممكن أن يدعمه جزء من حزب المستقبل، وحزب الديمقراطية والتقدم «ديفا» وحزب الشعب الجمهوري.

وحول أكار، قال الموقع التركي إنه جندي ومحارب؛ حيث حارب في سوريا، وقاتل في ليبيا، وأرسل القوات إلى أذربيجان، كما أنه يُؤخذ على محمل الجد في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

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