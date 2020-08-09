رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

حزب إسرائيلي يهدد بحل كتلة اليمين حال التوجه لانتخابات مبكرة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:32 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
هدد حزب "يهدوت هتوراة" الإسرائيلي بعدم وجود كتلة لليمين في حال التوجه لانتخابات مبكرة.

وقالت مصادر في حزب "يهدوت هتوراة" الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه في حال تم حل الكنيست، والتوجه لانتخابات ستكون هي الرابعة خلال نحو عام ونصف العام، فسيتم حل كتلة اليمين- تجمع الأحزاب التي تدعم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء- حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ولم تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعها الأسبوعي، والذي كان مقرر له اليوم الأحد، بسبب تصاعد حدة الخلافات بين حزبي الليكود بزعامة نتنياهو، و"أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل.

وأعلن الحزبان عدم عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء اجتماع أسبوعي موعده ثابت لدى الاحتلال الإسرائيلي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

الباز ينفرد بتسريب صوتي للأجير محمد ناصر يسب فيه حكومة تركيا: «بهائم»

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

«تشريعية البرلمان» تنظر طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. ويؤكد: كل التقدير للأهلى

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

«مصدر بالتعليم»: 4 حالات لحصول الطالب على درجات بالتظلمات

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

6 علامات للإصابة بسرطان البروستاتا

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

مقتل 13 فى أمطار وفيضانات باكستان

ناسا تكشف الأضرار الناجمة عن انفجار ببيروت

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «لا للتحرش والتنمر» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

«إمبراطورية الدم».. كتاب يكشف دور تركيا فى تخريب العالم العربى

الليلة.. عبدالنبي عبادي بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

«الطيور المهاجرة» ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى.. الأربعاء