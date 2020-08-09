حزب إسرائيلي يهدد بحل كتلة اليمين حال التوجه لانتخابات مبكرة

هدد حزب "يهدوت هتوراة" الإسرائيلي بعدم وجود كتلة لليمين في حال التوجه لانتخابات مبكرة.وقالت مصادر في حزب "يهدوت هتوراة" الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه في حال تم حل الكنيست، والتوجه لانتخابات ستكون هي الرابعة خلال نحو عام ونصف العام، فسيتم حل كتلة اليمين- تجمع الأحزاب التي تدعم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء- حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ولم تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعها الأسبوعي، والذي كان مقرر له اليوم الأحد، بسبب تصاعد حدة الخلافات بين حزبي الليكود بزعامة نتنياهو، و"أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل.وأعلن الحزبان عدم عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء اجتماع أسبوعي موعده ثابت لدى الاحتلال الإسرائيلي.