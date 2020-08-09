رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إزالة آثار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن من شوارع بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:32 م
الاشتباكات بين المتظاهرين
الاشتباكات بين المتظاهرين بيروت
أ ش أ
طباعة
شهدت شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، حالة من الهدوء المشوب بالحذر عقب الاشتباكات والمواجهات الحادة التي وقعت أمس بين المتظاهرين والقوى الأمنية، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة من تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت يوم الثلاثاء الماضي، في ظل تدهور حاد في مختلف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.

وقامت الأجهزة المحلية والبلدية برفع آثار الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس، لاسيما في نطاق ساحتي الشهداء ورياض الصلح ومحيط ساحة النجمة حيث مقر مجلس النواب، وجرى إزالة الزجاج المتناثر والحطام والعوائق الخشبية وبقايا الإطارات المطاطية التي أشعلها المتظاهرون وفوارغ القنابل المسيلة للدموع وقنابل المولوتوف.

وقامت فرق التنظيف منذ الصباح الباكر بتنظيف الشوارع ورفع المواد المحطمة منها، مستعينة بأعداد كبيرة من عمال النظافة وعربات جمع القمامة والآلات الرافعة للحطام الثقيل الذي جرى إحراقه أمس، مستفيدة من أن اليوم هو عطلة الأسبوع الرسمية، فضلا عن خلو الشوارع من تجمعات المحتجين وحالة الهدوء في حركة السير.

من ناحية أخرى، بدأ عدد من الجمعيات الأهلية مبادرات لمساعدة الأسر والعائلات المتضررة جراء الانفجار المدمر الذي لحق ببيروت، حيث شوهد أفراد في مناطق متفرقة من العاصمة وقد أقاموا مظلات وخياما كبيرة تحمل أطعمة وأدوية ومستلزمات طبية وإسعافات لتقديمها للمواطنين المنكوبين بسبب الانفجار في ميناء بيروت البحري.

وبدا لافتا أن عددا كبيرا من المواطنين اللبنانيين يتوافدون على "مراكز المساعدات" التي أقامتها تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعدد من الساحات في سبيل الحصول على المعونات والمساعدات التي تقدمها، حيث قالوا إنهم تضرروا بشدة جراء انفجار العاصمة، ما بين من تعرضت منازلهم للانهيار الكُلي أو الجزئي أو تعرض ممتلكاتهم للضرر والتحطم والحرق، فضلا عن الإصابات العديدة التي لحقت بهم وأفراد أسرهم جراء الانفجار، وعدم توافر الأموال لديهم لتوفير احتياجاتهم الضرورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مصدر بالتعليم»: 4 حالات لحصول الطالب على درجات بالتظلمات

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

«تشريعية البرلمان» تنظر طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

«تشريعية البرلمان» تنظر طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. ويؤكد: كل التقدير للأهلى

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

«مصدر بالتعليم»: 4 حالات لحصول الطالب على درجات بالتظلمات

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

6 علامات للإصابة بسرطان البروستاتا

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

مقتل 13 فى أمطار وفيضانات باكستان

ناسا تكشف الأضرار الناجمة عن انفجار ببيروت

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «لا للتحرش والتنمر» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

«إمبراطورية الدم».. كتاب يكشف دور تركيا فى تخريب العالم العربى

الليلة.. عبدالنبي عبادي بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

«الطيور المهاجرة» ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى.. الأربعاء