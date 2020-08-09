السعودية ترسل رابع طائرة مساعدات لبيروت

وصلت رابع طائرة مساعدات سعودية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، لإغاثة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» بأن الطائرة الرابعة تأتي ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.وتحتوي الطائرة، التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية، على مساعدات عاجلة تزن 90 طنا تشتمل على الأدوية، وأجهزة علاج الحروق، والمحاليل الطبية والكمامات، والقفازات والمعقمات، والخيوط الجراحية.كما تشمل المساعدات السلال الغذائية والدقيق والتمور، والمواد الإيوائية مثل الخيم والبطانيات والفرش، والأواني، وفقا لما نقلته فضائية «سكاى نيوز عربية».يذكر أن إجمالي ما تم إيصاله من مواد وأجهزة طبية متنوعة ومواد غذائية ومستلزمات إيوائية عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى الأحد، 290 طنا، تم نقلها عبر أربع طائرات.وتم تأمين تلك المساعدات بناء على دراسة الاحتياجات الإنسانية الضرورية الناتجة جراء انفجار مرفأ بيروت، بالتنسيق مع السفارة السعودية في بيروت، وفرع المركز بلبنان.