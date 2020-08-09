ضبط سمسارة عقارات هاربة من 137 حكما قضائيا بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن في ضبط سمسارة عقارات مطلوب التنفيذ عليها في 317 حكمًا قضائيًا صادر ضدها في الإسكندرية.أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا بقطاع الأمن العام اختباء إحدى السيدات (سمسارة عقارات - مُقيمة بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية - مطلوب التنفيذ عليها فى أحكام قضائية بلغت 317 حكما قضائيا (120 جزئي – 12 مستأنف – 185 غرامة)، صادره ضدها في قضايا "بناء بدون ترخيص، تبوير أرض زراعية، إيصال أمانة، تبديد" بإجمالي مدد سجن وحبس بلغت 67 سنة بشقة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.تم استهدافها من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفر إحداها عن ضبطها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.