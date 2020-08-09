مواعيد اختبارات القبول بمدرسة الإنتاج الحربي

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، بيانا بشأن المتقدمين الجدد للعام الدراسي 2020 /2021 لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية (بحلوان) الحاصلين على الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه تم تحديد مواعيد لعقد اختبارات القبول لجميع الطلاب المتقدمين.وقالت إنه سيتم التقديم بمقر المدرسة في عين حلوان داخل شركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع 99 الحربي سابقا)، على النحو التالي:- الدفعة الأولى (يوم الأحد الموافق 16/ 8/ 2020 - من 10:11 صباحا)- الدفعة الثانية (يوم الأحد الموافق 16/ 8/ 2020 - من 12:1 ظهرًا)- الدفعة الثالثة (يوم الإثنين الموافق 17/ 8/ 2020 - من 10:11 صباحا)، طبقا للكشوف الموجودة على الموقع الرسمي لصفحة الوزارة.وأوضحت أنه على كل الطلاب المتقدمين الالتزام باتباع الآتى:1- التواجد قبل ميعاد الاختبار بساعة ونصف الساعة أمام بوابة مصنع 99 ومعهم الكارنيه الأصفر وقلم جاف أزرق.2- الحضور بالكمامات وقفازات اليد.3- لن يسمح بدخول الاختبارات فى غير المواعيد المحددة.4- لن يسمح بدخول التليفون المحمول.5- لن يسمح بدخول ولى الأمر وذلك لعدم الازدحام.