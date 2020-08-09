بريطانيا تدعم لبنان بـ20 مليون إسترليني

تعهدت المملكة المتحدة بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لبيروت؛ لمساعدة المتضررين من جراء انفجار مرفأ المدينة، الذي أودى بحياة أكثر من 150 شخصا.ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» البريطانية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل لها، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.يذكر أن الأجهزة القضائية اللبنانية تجري تحقيقا في انفجار مرفأ بيروت الذى أودى بحياة أكثر من 150 شخصا وأصاب 6 آلاف آخرين.وتسبب انفجار بيروت في تشريد نحو 300 ألف شخص من سكان العاصمة ممن تصدعت منازلهم أو تضررت بشدة، بينهم مئة ألف طفل، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).