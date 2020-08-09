زلزال يضرب ولاية تيبازة الجزائرية

سجلت اليوم الأحد هزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر بولاية تيبازة في الجزائر.وبحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد سجلت الهزة في حدود منتصف الليل، وحدد مركزها بـ 10 كلم شمال غرب بلدية سيدي غيلاس بولاية تيبازة.وشعر سكان الولايات المجاورة لتيبازة بالهزة.وأفادت المديرية في بيان لها، بأن الهزة الأرضية شعر بها سكان ولايات تيبازة، الشلف، البليدة والجزائر، ومن خلالها قامت وحدات الحماية المدنية بعملية استطلاع وتعرف عبر مختلف بلديات وأحياء الولايات التي شعر بها السكان بالهزة، مشيرة إلى أنه لحد الساعة لا توجد خسائر بشرية أو مادية.