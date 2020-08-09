«غرفة الإسكندرية» تبحث التعاون السياحي مع إندونيسيا

استقبل اليوم مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، برئاسة على المناسترلى، السفير الأندونيسي بمصر حلمي فوزي والوفد المرافق له وذلك اليوم الأحد بمقر الغرفة بالأسكندرية.وقد شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين قطاعي السياحة في البلدين ودراسة سبل التعاون الممكنة مع شركات السياحة بعد جائحة كورونا ٢٠٢٠، وزيادة أعداد السائحين الوافدين من اندونيسيا إلى عروس الأبيض المتوسط.وأوضح المناسترلي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الغرفة تبحث التعاون السياحي مع العديد من الأطراف لإعادة المكانة السياحية للمدينة التاريخية،موضحا أنة قد تم دعوة عدد من القناصل للدول الأوربية منهم قنص روسيا وقنصل عام فرنسا المتواجدين بالإسكندرية وذلك لتعريفهم بالاجراءات الاحترازية والوقائية التى تم تنفيذها داخل الفنادق لمنع تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد لنقل الصورة الحقيقية عن مجريات الأوضاع داخل مصر لكى يشعر مواطنيهم بالاطمئنان عند قدومهم إلى مصر.