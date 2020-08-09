التصويت أكثر من مرة في انتخابات «الشيوخ» يعرضك للحبس والغرامة

واجه القانون ظاهرة تزير الأصوات في الانتخابات، سواءعن طريق التصويت لأكثر من مرة، أو انتحال صفة الغير، بعدد من العقوبات المغلظة التي تصل إلى الحبس.ونظمت المادة 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تلك العقوبات بأن نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وغرامة تتراوح بين 500 إلى ألف جنيه، أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من قام بالأفعال الأتية:- في حال إبداء رأيه في الانتخابات وهو يعلم بعدم أحقيته بذلك.- كل من قام بالتصويت منتحلًا اسم غيره- كل من قام بالتصويت لأكثر من مرة.كما أجاز القانون لرئيس الهيئة الوطنية ابطال الأصوات الانتخابية الناتجة من ارتكاب أيه جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من اليوم الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.