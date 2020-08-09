رئيس «امتحانات الثانوية» يعلق على مطالب الراسبين بدخول الدور الثانى

علق الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على مخاوف طلاب الدور الثاني من الامتحانات، مؤكدًا أنه لا تغيير في منظومة امتحانات الدور الثاني التي ستنطلق يوم 22 أغسطس من الشهر الجاري.وكشف حجازي، فى تصريحات خاصة، أنه بالنسبة للمطالبات بدخول الطلاب الراسبين الدور الثاني، نظرًا للظروف التي مرت بها البلاد ووجود فيروس كورونا، قال إن الطلاب الذين سيدخلون امتحانات الدور الثاني، هم الطلاب الراسبون في مادة أو اثنتين على الأكثر، على أن يكون الحد الأقصى هو نصف الدرجة للمادة، وأن الطلاب الراسبين في 3 مواد سوف يعيدون العام الدراسي كاملا.وشدد رئيس الامتحانات، على أن القانون يمنع دخول أي طالب بالدرجة كاملة في الدور الثاني دون عذر قانوني تحت أي ظرف.وأضاف أن الطلاب الذين كانت لديهم أعذار قهرية بسبب إصابتهم بجائحة فيروس كورونا أو أصيبوا في حوادث أثناء توجههم للجان سوف يسمح لهم بدخول الامتحانات في الدور الثاني، بالدرجة الفعلية.وكان قد طالب عدد من الطلاب الراسبين، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسماح لهم بدخول الدور الثاني، نظرًا لأن هذا العام استثنائي بسبب فيروس كورونا، وما تعرضوا له من تعليق الدراسة.