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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عريضة من حزب الشعوب الديمقراطي التركي على مكتب صهر أردوغان: «ننتظر استقالتك»

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:06 م
صهر أردوغان
صهر أردوغان
أمينة ذكى
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قدم نائب الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي والمسؤول عن الملف الاقتصادي، جارو بايلان، عريضة دعوى إلى وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، مطالبًا البيرق بتقديم استقالته بعد انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وفي العريضة، أشار بايلان إلى الانهيار الخطير الذي يشهده الاقتصاد التركي منذ تعيين البيرق على رأس وزارة الخزانة والمالية في 10 يوليو 2018، وقال بايلان: في يوليو 2018؛ كان سعر الدولار 4.54 ليرة، واليورو 5.34 ليرة، وربع الذهب 304 ليرات، بينما تجاوز الدولار هذا الأسبوع 7.30 ليرة تركية، وتجاوز اليورو 8.70 ليرة تركية، وربع الذهب تجاوز 800 ليرة تركية.

وأضاف بايلان: عندما تولى البيرق المنصب كان صاحب الحد الأدنى للأجور يمكن أن يحصل على خمسة أرباع من الذهب براتبه، أما اليوم أصبح لا يمكنه الحصول على ثلاثة أرباع من الذهب.

وتابع بايلان خلال فترة وجود البيرق: أصبح مواطنونا فقراء، وارتفعت البطالة، وأصبحت تكلفة المعيشة باهظة للغاية، خلال فترة ولايتك؛ استنفدت احتياطيات البنك المركزي ومصارف الدولة. لقد أحييت مؤيديك بالموارد العامة.

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