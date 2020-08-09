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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضوابط اختيار كوادر رؤساء الشركات الحكومية في ظل تعديل قانون 203

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:04 م
محمد شعير
محمد شعير
أسامة الشندويلي
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كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن ضوابط اختيار رؤساء شركات قطاع الأعمال العام في ظل التعديلات الجديدة للقانون قطاع الأعمال 203.

وأضاف شعير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لابد من تحسين منظومة الإدارة في الشركات الحكومية يتمثل في اختيار الكوادر المميزة ذات الشخصية المستقلة.

وأوضح شعير أن الشركات الحكومية تعاني الإدارة فيها خلال لفترات السابقة من الاختيار المميز المبني على الكفاءات لذا لابد من اختيار أصحاب الكفاءات فقط.

وأشار أن مفهوم الإدارة يتمثل في إعطاء الإدارات أدوات النجاح التي تمكنهم من القدرة على تحقيق هذا النجاح الجيد موضحًا أن وزارة قطاع الأعمال وجهت الشركات القابضة بحسن اختيار الكفاءات من الكوادر الإدارية في ظل انعقاد عموميات الجمعيات خلال شهري أغسطس الحالي وسبتمبر القادم.

وأكد شعير أنه سيتم أحداث تغييرات كبري في الشركات لتتناسب مع التعديلات الجديدة الخاصة بقانون 203 والتي تقلص مع عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن يشمل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق الوزير الحالي على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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