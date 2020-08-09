«المؤتمر» يتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات «الشيوخ»

أكد حزب المؤتمر، أهمية انتخابات مجلس الشيوخ، وناشد جميع المصريين بالمشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات باعتبارها خطوة مهمة في مسار الديمقراطية والاستقرار والمشروع الوطني للدولة المصرية.وأعرب الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات له اليوم، عن ثقته في أن رد الشعب المصرى العظيم سيكون قويًا وحاسمًا على الشائعات والأكاذيب المغرضة التي ترددها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد الدولة المصرية.وأكد أن هذا الشعب العظيم الذى انحاز للوطن والوقوف خلف القيادة السياسية فى ثورة 30 يونيو قادر على ممارسة دوره الديمقراطى فى المشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن غرفة عمليات حزب المؤتمر تتابع لحظة بلحظة عمليات تصويت المصريين بالخارج لحظة بلحظة، وذلك في إطار الخطة التي وضعها الحزب لمتابعة عمليات التصويت والتيسير على المواطنين فى مختلف البلدان على مستوى العالم.وقال الربان عمر المختار صميدة أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وفى مقدمتها الانتخابات البرلمانية هى واجب وطني تفرضه وتحتمه ظروف المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.وناشد جموع المصريين في الداخل والخارج بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن ينحازوا لوطنهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق واختيار من يمثلهم في هذا المجلس التاريخي من اجل مستقبل مشرق وباهر لمصر وشعبها.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.