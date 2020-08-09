رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المؤتمر» يتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات «الشيوخ»

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:03 م
حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أكد حزب المؤتمر، أهمية انتخابات مجلس الشيوخ، وناشد جميع المصريين بالمشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات باعتبارها خطوة مهمة في مسار الديمقراطية والاستقرار والمشروع الوطني للدولة المصرية.

وأعرب الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات له اليوم، عن ثقته في أن رد الشعب المصرى العظيم سيكون قويًا وحاسمًا على الشائعات والأكاذيب المغرضة التي ترددها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد الدولة المصرية.

وأكد أن هذا الشعب العظيم الذى انحاز للوطن والوقوف خلف القيادة السياسية فى ثورة 30 يونيو قادر على ممارسة دوره الديمقراطى فى المشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن غرفة عمليات حزب المؤتمر تتابع لحظة بلحظة عمليات تصويت المصريين بالخارج لحظة بلحظة، وذلك في إطار الخطة التي وضعها الحزب لمتابعة عمليات التصويت والتيسير على المواطنين فى مختلف البلدان على مستوى العالم.

وقال الربان عمر المختار صميدة أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وفى مقدمتها الانتخابات البرلمانية هى واجب وطني تفرضه وتحتمه ظروف المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.

وناشد جموع المصريين في الداخل والخارج بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن ينحازوا لوطنهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق واختيار من يمثلهم في هذا المجلس التاريخي من اجل مستقبل مشرق وباهر لمصر وشعبها.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مقر لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

«مصدر بالتعليم»: 4 حالات لحصول الطالب على درجات بالتظلمات

«الصحة»: مؤشرات متابعة معدل الإصابات «مبشرة»

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

«مصدر بالتعليم»: 4 حالات لحصول الطالب على درجات بالتظلمات

تطرح 23 أغسطس.. التفاصيل الكاملة للوحدات الجديدة لمتوسطي الدخل

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

مقتل 13 فى أمطار وفيضانات باكستان

ناسا تكشف الأضرار الناجمة عن انفجار ببيروت

تعرف على قائمة أفضل هدافى دورى أبطال أوروبا بعد دور الـ16

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

الليلة.. عبدالنبي عبادي بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

«الطيور المهاجرة» ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى.. الأربعاء

الهيئة العامة للكتاب تنتهي من وضع تصور لإقامة معرض الإسكندرية

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما تسجيليا عن إنجي أفلاطون غدا