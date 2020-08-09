«العربية»: السودان يقاطع مفاوضات سد النهضة بسبب تجاوزات إثيوبيا

صرّح مصدر حكومي سوداني، اليوم الأحد، بأن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها، وفقا لما نقلته قناة «العربية».وكانت إثيوبيا قد أعلنت استئناف مفاوضات سد النهضة غدا الإثنين.ووفقا للمصدر السوداني، فإن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، مشيرًا إلى أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.يذكر أن مصر علقت مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، مؤكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.