مصرع عامل وإصابة اثنين سقطوا من أعلى سقالة ببني سويف

لقي عامل مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأحد، سقطوا من أعلى سقالة أثناء عملهم بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لعامل ويدعى محمود الروبي 40 سنة، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.وتبين أن المصابين وهم أحمد شعبان أحمد 40 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساقين، محمد شعبان محمد 37 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء جميع الإسعافات الأولية اللازمة.تحرر محضر بالواقعة وانتقل ضباط مباحث بني سويف الجديدة إلى محل الواقعة لمعرفة أسباب الواقعة.