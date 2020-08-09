السجن 3 سنوات لشقيقين سرقا سيارة بالإكراه في التجمع

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، شقيقين بالسجن 3 سنوات لاتهامهما في واقعة سرقة بالإكراه بمدينة نصر.وصدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي وأمانة سر محمد طه.وكشف أمر الإحالة أنهم بدائرة قسم مدينة نصر سرقا سيارة مملوكة للمجني عليه السيد فتحي وكان ذلك بالطريق العام حال حيازتهما سلاح ناري، وأحرز المتهمان فرد خرطوش.وتضمنت شهادة ضابط مباحث قسم مدينة نصر أول بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمين بسرقة السيارة المملوكة للمجني، وبضبط المتهمين عثر بحوزة المتهم الأول على فرد خرطوش، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على مجموعة من مفاتيح السيارات.وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وباحرازهما وحيازتهما المضبوطات بقصد السرقة وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط سليم وصالح للاستعمال.