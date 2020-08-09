«العدل»: إنشاء 4 مكاتب توثيق بأكتوبر والحوامدية

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد أم خنان، بقسم شرطة الحوامدية بالجيزة، وإنشاء فرع للتوثيق باسم مكتب بريد المنصورة يتبع مركز شرطة منشأة القناطر، ويكون مقره مكتب بريد المنصورية، وتم نشر قراره في الجريدة الرسمية.كما قرر الوزير إنشاء فرع للتوثيق باسم مكتب بريد مدينة الشيخ زايد، ويتبع الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، وفرع للتوثيق باسم مكتب بريد 6 أكتوبر ثان، ويكون مقره مكتب بريد 6 أكتوبر الرئيسي بالحي السادس، وتقوم المكاتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانين أو النوعى.