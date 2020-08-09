«مصدر بالتعليم»: 4 حالات لحصول الطالب على درجات بالتظلمات

يستقبل 11 كنترولًا بلجنة نظام ومراقبة تتبع قطاعات الثانوية الأربعة الرئيسية، طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم في امتحانات الثانوية للعام الدراسي 2019-2020، فى أول أيام الاطلاع على كراسات إجاباتهم في المواد التي حددوها ودفعوا الرسوم المالية المخصصة لكل مادة.وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عملية التظلمات على الاطلاع في تظلمات الثانوية العامة، تقتصر فقط على الصورة الضوئية لكراسة الإجابة في المواد التي حددها الطالب وسدد عنها الرسوم الدراسية، ولن يتمكن الطلاب من الاطلاع على أصل كراسة الإجابة التي كتبوا بها إجاباتهم.وأكد المصدر، أن الطلاب المتظلمين يحصلون على درجات إضافية في 4 حالات فقط، هي وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة".كما يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب أنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها، وأضاف أن اصطحاب أجهزة المحمول ممنوع تماما أثناء الاطلاع.