نوال الزغبى: «بيروت محروقة.. ردولنا السلام»

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للعاصمة اللبنانية بيروت، معربة عن حزنها الشديد للأحداث التي تشهدها بيروت مؤخرا.وعلقت نوال الزغبي على الصورة، قائلة: "يا عالم أرضي محروقة.. ردولنا السلام.. واعطونا الطفولة"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وتسببت التفجيرات التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، في مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الحداد الوطني العام في ضوء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري.